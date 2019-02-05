طرد وهدف ملغي.. الأهلي يخطف فوزا ثمينا من إنبي (فيديو)

كتب: ضياء السقا

حقق الأهلي، فوزا هاما على مضيفة إنبي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء على ملعب بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة الـ13، من الدوري المصري الممتاز.

وسيطر الأهلي على أغلب فترات الشوط الأول، وسط ترجع لإنبي، الذي نشط في آخر ربع ساعة من المباراة، وشن هجمات خطرة على المارد الأحمر.

وافتتح أيمن أشرف أهداف اللقاء في الدقيقة 38، من متابعة لكرة داخل المنطقة، ليضعها بهدوء في شباك حارس إنبي.

ثم أحرز أجايي الهدف الثالث في الدقيقة 50، قبل أن يسجل محمود قاعود هدف إنبي الوحيد.

وأشهر الحكم محمد الصباحي البطاقة الحمراء "الإنذار الثاني" لأحمد رفعت لاعب إنبي، بداعى السخرية من قراره فى الدقيقة 85 من عمر المباراة.

وشهدت المباراة إلغاء هدف لإنبي في الدقائق الأخيرة من المباراة، بداعي التسلل.

وبذلك رفع الأهلي رصيده لـ 36 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد إنبي عند 21 نقطة.

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