علي ماهر: درسنا الأهلي جيداً.. والتحكيم "حاجة تهمّد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد علي ماهر المدير الفني لنادي إنبي أنه درس النادي الأهلي جيداً قبل مواجهته في مباراة مؤجلة من الجولة 13 في الدوري انتهت بخسارته (2-1) على ملعب بتروسبورت.

ماهر قال بعد خسارة فريقه:"درسنا الأهلي جيداً، نعرف مراكز قوته، حتى اللاعبين الذين لم يشاركوا مثل رمضان صبحي درسناهم قبل المباراة للحد من خطورتهم".

وتعرض إنبي للخسارة ليتجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز 13 بينما رفع الأهلي رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث على بعد 9 نقاط من صدارة الزمالك الذي لعب مباراة أكثر من الأحمر.

وأضاف ماهر:"في النصف ساعة الأولى لم تكن هناك خطورة من الأهلي، وبين شوطي اللقاء أخبرت اللاعبين بقدرتهم على التسجيل، لكن لم نوفق في النهاية".

وتساءل ماهر عن سبب طرد رفعت قائلاً:"الحكم منح أحمد رفعت إنذاراً فطالبت اللاعب بالذهاب للحكم والاعتذار له، لكن الرد كان بإنذار أخر وطرد للاعب، كان يجب أن يتقبل الحكم أسف اللاعب أسوة بما يحدث في الدوريات الأوروبية".

وأنهى مدرب إنبي بالتعقيب على التحكيم:"لا أحب الحديث عن الحكام، أحترمهم جميعاً، ولكن ما حدث بالطبع (حاجة تهمّد)، طرد رفعت أثر كثيراً على الأداء الهجومي للفريق".



أكد علي ماهر المدير الفني لنادي إنبي أنه درس النادي الأهلي جيداً قبل مواجهته في مباراة مؤجلة من الجولة 13 في الدوري انتهت بخسارته (2-1) على ملعب بتروسبورت.