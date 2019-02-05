أجايي يضاعف النتيجة للأهلي أمام إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

ضاعف النيجيري جونيور أجايي النتيجة للأهلي أمام إنبي، في المباراة المقامة على ملعب بتروسبورت مساء الثلاثاء، والمؤجلة من الأسبوع الـ13 للدوري المصري.

جاء الهدف في الدقيقة الـ54 من المباراة بعدما أرسل حسين الشحات الكرة للأنجولي جيرالدو ليمررها إلى أجايي الذي سددها بدوره بسهولة داخل شباك إنبي.

ورفع أجايي رصيده إلى هدفين مع الأهلي في الدوري هذا الموسم، بعدما سبق له التسجيل في مباراة مصر المقاصة التي انتهت بفوز الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة.

وكان جيرالدو صنع الهدف الأول للأهلي في شباك إنبي، الذي حمل توقيع أيمن أشرف وأنهى به صمود الفريق البترولي بعد مرور 37 دقيقة من عمر اللقاء.