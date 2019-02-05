خيسي رودريجز من “خليفة رونالدو” الى ريال بيتيس

ينتقل خيسي رودريجز رسميًا الى ريال بيتيس في محاولة جديدة للاعب الدولي الاسباني لإحياء مسيرته بعد ان دمرتها الاصابات و القرارات الخاطئة .

بدأ خيسي بشكل لافت للنظر دفع الصحافة الاسبانية لتسليط الضوء عليه و تلقيبه بخليفة “رونالدو” نتيجة للمستوى القوي الذي ظهر به في بدايته مع ريال مدريد سجل في الكامب نو، في شباك بينتو ،فالنسيا ،بيلباو شارك بمستوي مبهر رفقة رونالدو حتى مباراة شالكة في دوري الابطال الكابوس الذي حول مسيرته للانهيار باصابة لمدة 8 أشهر عاد بعدها للملاعب بمستوي سئ للغاية اثر على مشاركته مع ريال مدريد وجعله حبيس الدكة لصالح الوافد الجديد وقتها تشيشاريتو جعل المدرب انشيلوتي لا يفكر في الاعتماد على خدماته

رحل خيسي لرحلة جديدة لباريس سان جيرمان في صفقة واعدة لكن مشاكله مع المدرب أوناي إيمري ليترك النادي الفرنسي بشكل مخيب عاد لليجا مرة اخرى عبر بوابة لاس بالماس لكن عجز عن استرجاه مستواه ليرحل لستوك سيتي في الدورى الانجليزي وبالفعل بدأ مشواره بشكل متميز لكنه عاد لعادته القديمة وبدأ يتصرف بغير احترافية بل كلاعب هاو متمرد.

حادثة ترك الملعب ، خيسي ترك مقاعد البدلاء خلال مباراة ضد سوانزي سيتي في الدقيقة 70 وغادر إلى منزله بعدما أجرى المدرب “مارك هيوز” التبديلات الثلاث. وقال هيوز تعليقاً على هذا التصرف “ارتكب خيسي خطأ وهو يفهم جيداً أن قراره لم يكن جيداً، إنه يشعر بإحباط ويريد اللعب مثل الجميع لكن لا يمكن أن يتصرف بهذه الطريقة”يرجع البغض غياب مستوي خيسي وتركيزه في الملعب لاصابة طفله بمرض خطير لكن صاحب الـ 25 عام الان في بداية جديدة مع المدرب الممتاز كيكي سيتن مع فريق مستقر فهل ينقذ ما تبقي من مسيرته و يحقق ما انتظره منه الجميع في بدايته

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