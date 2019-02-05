تدريب الاسماعيلي - ارشيفية كتب - نورهان فضل: إختتم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى، مرانهم الرئيسى إستعدادآ لمباراة مصر المقاصة المقرر إقامتها مساء الخميس المقبل على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر. وبدأ المران بمحاضرة قصيرة طالب فيها "سيدومير" لاعبيه بمواصلة تقديم العروض القوية و الفوز على المقاصة للإستمرار فى الزحف نحو المراكز المتقدمة فى جدول المسابقة. العروض القوية و الفوز على المقاصة للإستمرار فى الزحف نحو المراكز المتقدمة فى جدول المسابقة. وركز البلجيكى على التمركز الدفاعى الصحيح و إستغلال الكرات الثابتة لمباغتة الفريق الفيومى ، أوقف المدير الفنى المران أكثر من مرة لتصحيح بعض الأخطاء التى يرتكبها اللاعبين خلال الحالتين الدفاعية والهجومية. وإنتهى المران بتقسيمة قوية ظهر فيها الحماس والروح المعنوية المرتفعة والرغبة فى المشاركة بشكل أساسى فى المباراة. وقرر البلجيكي سيدومير دخول لاعبي الدراويش معسكرا مغلقا عقب المران الرئيسى .

كانت هذه تفاصيل خبر الكرات الثابته و التمركز الدفاعى أساس مران الإسماعيلي اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.