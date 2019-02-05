أحمد مرتضى يسخر من حكم مباراة الأهلي وإنبي

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علق أحمد مرتضي منصور، على أداء التحكيم في مباراة الأهلي وإنبي، التي أقيمت مساء اليوم ضمن الجولة المؤجلة من الأسبوع 13 منالدوري الممتاز.
وكتب أحمد مرتضي منصور تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، "هو في تحكيم أحسن
وكان إنبي أحرز هدف في الدقائق الأخيرة من اللقاء عن طريق رامي صبري، لكل حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.
الجدير بالذكر أن الأهلي حقق فوزًا مثيرًا بهدفين لهدف على إنبي.
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