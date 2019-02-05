تعرف على أبرز الصراعات الثنائية المرتقبة في الكلاسيكو

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، صوب ملعب "كامب نو"، غدًا الأربعاء، لمتابعة مباراة برشلونة وغريمه التقليدي ريال مدريد، في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا.



برشلونة تأهل للدور نصف النهائي عقب فوزه على إشبيلية بنتيجة (6-3) في مجموع المباراتين بربع نهائي البطولة.



وفاز ريال مدريد على جيرونا بنتيجة (7-3)، لتسفر القرعة عن نهائي مبكر بين النادي الكتالوني والملكي، ليلتقي الفريقان غدًا في معقل البلوجرانا، على أن يقام لقاء العودة في 27 فبراير / شباط الجاري.



وكعادة الكلاسيكو، كما يتصارع الفريقان على الفوز بالمعركة الكبرى، هناك أيضًا معارك ثنائية جانبية داخل المستطيل الأخضر بين نجوم الفريقين.



ويستعرض التقرير التالي.. أبرز الصراعات الثنائية المنتظرة في الكلاسيكو:



ميسي وكاسيميرو:



أحد أبرز الصراعات الثنائية المرتقبة ستكون بين الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، أمام البرازيلي كاسيميرو، لاعب وسط ريال مدريد، لاسيما وأن الأخير معروف بقتاله على الكرة.



ومع مهارة ميسي المعتادة وصعوبة مراقبته وحرمانه من قيادة هجمات البلوجرانا، قد يلجأ سانتياجو سولاري، المدير الفني لريال مدريد، لفرض رقابة لصيقة على ميسي، من خلال إسناد مسؤولية مراقبته إلى كاسيميرو.



وليست المرة الأولى، التي تسند فيها مهمة رقابة البرغوث إلى كاسيميرو، فدائمًا تشهد مباريات الكلاسيكو خلال العامين الأخيرين مواجهة مباشرة بينهما.



ويرجع للفرنسي زين الدين زيدان، الفضل في توكيل مهمة إيقاف ميسي إلى البرازيلي كاسيميرو، وكان ذلك في أول كلاسيكو يقود فيه زيدان الفريق الملكي، واستطاع أن يفوز بنتيجة (2-1) في معقل البلوجرانا.



سواريز وراموس:



الثنائية الأبرز في المباراة تتجه إلى لويس سواريز مهاجم البلوجرانا وسيرجيو راموس مدافع النادي الملكي، خاصة وأن الثنائي يشتهر بالقوة البدنية والاحتكاكات والخشونة في اللعب، ودائمًا ما تشهد مواجهات الثنائي حالة قتالية غير عادية.



وفي ظل اشتهار راموس بكونه من أكثر المدافعين حصولاً على البطاقات الصفراء والحمراء، فإنه من المتوقع أن نشهد صراعًا قويًا، بين مهاجم برشلونة ومدافع الأبيض.



وبالطبع لن يترك المدافع الإسباني، ثأره أمام "العضاض" الذي استطاع أن يهز شباك الملكي بـ3 أهداف "هاتريك"، في أخر كلاسيكو جمع الفريقين، على ملعب "كامب نو" بالجولة العاشرة من الموسم الحالي للدوري الإسباني.



فينيسيوس وسيرجي روبيرتو:



في الجهة اليمنى لبرشلونة، متوقع أن يتواجد بها صراع عنيف، بين الظهير الأيمن لبرشلونة سيرجي روبيرتو، وفينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد الأيسر.



ومع تألق البرازيلي فينيسيوس وتسجيله لهدف في اَخر مباراة مع الملكي أمام ديبورتيفو ألافيس بالليجا، يبدو أن سولاري سيدفع به أمام برشلونة، لاستغلال مهاراته في الناحية اليمنى للبرسا والمتواجد فيها روبيرتو.



في المقابل، يعتبر سيرجي روبيرتو أحد أبرز الأسلحة الكتالونية في لقاء الغد، حيث يمثل مصدر مهم لإمداد الخط الهجومي بالعرضيات الحاسمة.



بنزيما وبيكيه:

سيكون جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، أمام مهمة صعبة خلال مباراة الكلاسيكو، من حيث مراقبة الفرنسي كريم بنزيما، والذي يعيش فترة قد تكون الأفضل له منذ سنوات، بعدما سجل 6 أهداف في اَخر 4 مباريات مع الملكي بمختلف المسابقات.



تألق بنزيما سيدفع بيكيه لمحاولة التركيز في الخط الدفاعي بشكل جيد ومحكم، لاسيما وأن الفترة الأخيرة لبرشلونة شهدت العديد من الأخطاء الدفاعية التي أدت لاستقبال أكثر من هدف.





المصدر: موقع كورة