رياضة | جوارديولا يوجه رسالة صادمة إلى ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا يوجه رسالة صادمة إلى ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن ليفربول كان مرشحاً بقوة للفوز بلقب الدوري هذا الموسم ولكن عقب تعادله أمس مع وستهام يونايتد وتقليص الفارق بينه وبين مانشستر سيتي تضاءلت فرص فوزه وأكد أن السيتي في وصع أفضل.

وقال جوارديولا في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس: "لم أقل أبدا أن توتنهام أو تشيلسي أو أي من الفرق الـ 6 الأوائل خارج السباق وحتى مانشستر يونايتد الذي يصنع مسيرة من الانتصارات كل جولة ضمن المرشحين أيضا، جميع تلك الفرق تقاتل على لقب الدوري".

وأضاف: "إذا نجح تشيلسي في تحقيق انتصارات متتالية فسيكون مرشحا أيضا للفوز بالدوري، الجميع متواجد للتنافس على اللقب، الفارق ليس كبير جدا".

وتابع: "هناك 39 نقطة متبقية حتى نهاية الدوري، عندما يكون الفارق 9 أو 10 نقاط فهو ليس كبيرا، عليك أن ترى ما يحدث حاليا في البطولة، الجميع مستعد لخطف النقاط".

وأردف قائلاً : "منذ 3 أو 4 أيام كنا قد انتهينا، البطل كان ليفربول، أما الآن فنحن في وضع أفضل ومن الممكن أن يعتلي السيتي الصدارة أو يتأخر عن الريدز بفارق 7 نقاط بعد 3 أيام أخرى".

واستطرد قائلا : "علينا أن نكون أكثر هدوءا في هذا الموقف، سيكون هناك الكثير من المفاجآت وسيكون من الصعب على كل فريق تحقيق الفوز في كل المباريات".

واختتم جوارديولا تصريحاته قائلاً : "كل الفرق المرشحة للبطولة وغير المرشحة لديها القدرة على خلق المشاكل للمنافسين".