رياضة | الوحدة السعودي يتلقي ضربة موجعة بسبب كاسونجو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوحدة السعودي يتلقي ضربة موجعة بسبب كاسونجو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض كاسونجو مهاجم فريق الوحدة السعودي إلى كسر في الترقوة ليتأكد غيابه لفترة طويلة عن فريقه بالدوري السعودي.

وأثبتت الفحوصات الأولية التي خضع لها كاسونجو تعرضه لكسر في الترقوة التي تعرض لها في مباراة فريقه أمام الاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري السعودي للمحترفين واصطدم بالحارس فواز القرني.

وبات في حكم المؤكد غياب كاسونجو عن فريقه حتى نهاية الموسم.

وانضم كاسونجو في الميركاتو الشتوي، بفريق الوحدة، قادما من الزمالك المصري، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.