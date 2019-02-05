رياضة | أهداف مباراة - إنبي 1 × 2 الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - إنبي 1 × 2 الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إنبي بهدفين مقابل هدف. في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد بتروسبورت، والمؤجلة من الجولة الثالثة عشرة في بطولة الدوري العام.
تقدم أيمن أشرف للأهلي في الدقيقة الـ38. وأضاف جونيور أجاي الهدف الثاني في الدقيقة الـ54، فيما سجل هدف إنبي محمود قاعود، في الدقيقة الـ80.
الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 36 نقطة في المركز الثالث. فيما تجمد رصيد إنبي عند 21 نقطة في المركز الـ13.
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