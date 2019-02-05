رياضة | رئيس الزمالك يتبرع بـ18 مليون جنيه للقلعة البيضاء

قرر رئيس مجلس إدارة الزمالك التبرع بمبلغ 18 مليون جنيه مصري من حسابه الخاص لصالح النادي، خلال الفترة الحالية.

وجاء تبرع رئيس الزمالك بهذا المبلغ المالي الضخم لتدعيم النادي والحفاظ على استقراره في المرحلة المقبلة.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 45 نقطة.

الزمالك يعرض 60 مليون جنيه على "كهربا"

عرض مسئولو نادي الزمالك على محمود كهربا لاعب الفريق تمديد عقده مع الفريق لمدة 5 مواسم قادمة نظير تعديل عقده وزيادة القيمة المالية.

وشمل عرض الزمالك بحصوله على 10 ملايين جنيه في أول 3 مواسم بالإضافة إلى 15 مليون جنيه في الموسمين الرابع والخامس ليصل عقده إلى 60 مليون جنيه.

وكان مسئولو الزمالك قد وعدوا كهربا في وقت سابق بتعديل قيمة عقده من الناحية المالية وهو ما لم يتحقق حتى الآن حيث يتقاضى 3 ملايين جنيه فقط في الموسم الواحد.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق النجوم يوم 9 من الشهر الجاري ببطولة الدوري بعد الخسارة من جورماهيا الكيني بنتيجة 4-2 في الكونفدرالية.