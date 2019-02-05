رياضة | الزمالك خارج مصر في إفريقيا "شاهد ماشفش حاجة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك خارج مصر في إفريقيا "شاهد ماشفش حاجة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خسر نادي الزمالك ضد منافسه فريق جورماهيا الكيني، بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويعاني فريق الزمالك دائما أمام جميع منافسيه خارج أرضه، حيث لم يتذوق المارد الابيض الفوز في اخر 11 لقاء افريقي خارج مصر.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" نتائج أخر 11 مباراة خاضها الزمالك خارج مصر في البطولات الأفريقية.

- اينوجو رينجرز / الزمالك (2-1)

- صن داونز / الزمالك (1-0)

- الوداد المغربي / الزمالك (5-2)

- صن داونز / الزمالك (3-0)

- اتحاد العاصمة / الزمالك (2-0)

- اهلي طرابلس / الزمالك (0-0)

- كابس يونايتد / الزمالك (3-1)

- ولايتا ديتشا / الزمالك (2-1)

- القطن / الزمالك (2-0)

- اتحاد طنجة / الزمالك (0-0)

- جورماهيا / الزمالك (4-2)

حيث خسر نادي الزمالك في 9 مباريات، وتعادل في مواجهتين أمام ناديي أهلي طرابلس الليبي واتحاد طنجة المغربي بنتيجة سلبية.

وسجل لاعبي القلعة البيضاء 7 أهداف، واهتزت شباكه من الخصم في 24 مرة.