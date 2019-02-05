رياضة | قطار الأهلي يدهس إنبي في قمة مثيرة بالدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قطار الأهلي يدهس إنبي في قمة مثيرة بالدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
انهي الأهلي الشوط الأول متفوقاً بهدف نظيف سجله اللاعب أيمن أشرف في الدقيقة 38 بعد استغلاله لخطأ دفاعي مع لاعبي إنبي.
وفي الشوط الثاني عزز النيجيري جونيور أجايي النتيجة بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 54، قبل أن يقلص إنبي النتيجة عن طريق محمود قاعود في الدقيقة 80.
وشهدت الدقائق الأخيرة إثارة كبيرة بعدما طرد الحكم لاعب إنبي أحمد رفعت في الدقيقة 85 قبل أن يلغي حكم الراية هدفاً لإنبي بداعي التسلل في الدقيقة الاخيرة لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.
وبهذه النتيجة يرفع الأهلي رصيده للنقطة 36 في المركز الثالث فيما توقف رصيد إنبي عند النقطة 21.
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