رياضة | قطار الأهلي يدهس إنبي في قمة مثيرة بالدوري المصري

انهي الأهلي الشوط الأول متفوقاً بهدف نظيف سجله اللاعب أيمن أشرف في الدقيقة 38 بعد استغلاله لخطأ دفاعي مع لاعبي إنبي.

وفي الشوط الثاني عزز النيجيري جونيور أجايي النتيجة بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 54، قبل أن يقلص إنبي النتيجة عن طريق محمود قاعود في الدقيقة 80.

وشهدت الدقائق الأخيرة إثارة كبيرة بعدما طرد الحكم لاعب إنبي أحمد رفعت في الدقيقة 85 قبل أن يلغي حكم الراية هدفاً لإنبي بداعي التسلل في الدقيقة الاخيرة لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.