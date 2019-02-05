رياضة | راموس يوجه رسالة إلى برشلونة قبل كلاسيكو الأرض

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راموس يوجه رسالة إلى برشلونة قبل كلاسيكو الأرض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سيرجيو راموس نجم ريال مدريد الإسباني بأنهم سيقاتلون للوصول لنهائي كأس إسبانيا وذلك قبل مواجهة برشلونة غدًا في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا في ملعب الكامب نو.

وقال راموس في تصريحات لموقع البرنابيو : " بعد رحيل كريستيانو أصبحت المسؤول الأول عن تسديد ضربات الجزاء، لقد اقتربنا من الصدارة بعد تعثر البارسا وانتصارنا في الجولة الأخيرة بالليجا".

واختتم راموس تصريحاته قائلاً : " في الكأس سنقاتل للوصول إلى النهائي، سنحاول الخروج من ملعب الكامب نو بنتيجة إيجابية قبل خوض لقاء العودة في البرنابيو".