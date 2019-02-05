رياضة | عاجل.. أجايي يضيف الهدف الثاني للأهلي أمام إنبي (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أجايي يضيف الهدف الثاني للأهلي أمام إنبي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل النيجيري جونيور أجايي لاعب النادي الأهلي، ثاني أهداف فريقه أمام إنبي، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. جاء الهدف في الدقيقة 54 بعد تمريرة رئعة من جيرالدو وصلت لأجايي الذي سددها مباشرة في شباك الفريق البترولي.

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