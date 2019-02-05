شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستمر في سلسله الانتصارات بالفوز على انبي والان مع التفاصيل

فاز اليوم نادى الاهلي المصري بقياده لاسيرتى علي نظيره نادي انبي بهدفين لهدف في اطار الجولة ١٣ المؤجله من مسابقه الدوري المصري الممتاز.

بدأ الشوط الاول برتم هادئ و هجوم من الاهلي علي استحياء حتى الدقيقه ٣٠.

و بعد ذلك شن الاهلي العديد من الهجمات الخطره و استطاع بالفعل ايمن اشرف احراز الهدف الاول للاهلي في الدقيقه ٣٧ من اسيست جيراردو .

وحاول فريق انبي العوده للقاء لكن دون جدوى لينتهى الشوط الاول بتقدم للاهلي بهدف نظيف .

بدأ الشوط الثاني بهجوم قوى من الاهلي و استطاع أجاى احراز الهدف الثاني في الدقيقه ٥٤ .

و حاول فريق انبي العوده للقاء و بالفعل استطاع محمود قاعود احراز الهدف الاول لانبي في الدقيقه ٨٠ .

و استمر اللقاء بنفس الاداء و تم الغاء هدف لانبي في الدقائق الاخيره لينتهى اللقاء بفوز الاهلي بهدفين مقابل هدف .

و بهذه النتيجه ارتفع رصيد نادى الاهلي الي ٣٦ نقطه في المركز الثالث بينما استمر فريق انبي في المركز ١٦ ب ٢١ نقطه