شكرا لقرائتكم خبر عن افضل 7 لحظات لرونالدو مع يوفنتوس.. فيديو والان مع التفاصيل

الخليج 365- احتفل نادي يوفنتوس الإيطالي بعيد ميلاد نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يتم اليوم عامه الـ34.

ونشر حساب اليوفي الرسمي عبر موقع التواصل الأجتماعي "تويتر" فيديو لأفضل 7 لحظات لرونالدو مع السيدة العجوز منذ بداية هذا الموسم.

وكانت أفضل لحظات الدون مع اليوفي هي التوقيع للسيدة العجوز، المشاركة في أول لقاء ودي، تسجيل أول هدف رسمي مع يوفنتوس في شباك ساسولو، أول هدف في بطولة دوري الأبطال أمام مانشستر يونايتد، أول لاعب يصل لـ400 هدف في مختلف الدوريات الأوروبية.

كما ذكر الفيديو أول بطولة حققها الدون مع اليوفي وهي الفوز بكأس السوبر الإيطالي أمام أيه سي ميلان بالأضافة أنه أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإيطالي يسجل 8 أهداف خارج ملعبه.