شكرا لقرائتكم خبر عن يوفينتوس يحتفل بعيد ميلاد الدون على طريقته الخاصة والان مع التفاصيل

إحتفل فريق يوفنتوس الإيطالى بعيد ميلاد النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو الـ 34.

ونشر الحساب الرسمي للفريق الإيطالي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" صورة للبرتغالي كريستيانو رونالدو وعلق عليها، :"اليوم ولد الأفضل، اليوم ولد الصاروخ، اليوم ولد الدون يا سادة، عيد ميلاد سعيد كريستيانو رونالدو".

ثم أضاف حساب يوفنتوس فيديو للنجم البرتغالى كريستيانو رونالدو يتضمن أهدافه التى سجلها مع السيدة العجوز منذ إنتقاله إلى اليوفى قادماً من ريال مدريد وكتب، :"إنه الدون يا سادة".

وكان البرتغالى كريستيانو رونالدو قد إنتقل إلى يوفنتوس الإيطالى قادماً من ريال مدريد الصيف الماضى فى صفقة بلغت قيمتها 105 ملايين يورو.