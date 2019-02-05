شكرا لقرائتكم خبر عن في ليلة ميلاده الـ34.. الصين تصفع ريال مدريد من أجل عيون رونالدو والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365- قادر على قلب الموازيين وتغيير الأحوال بين الإنتصار والإنكسار والحضور والرحيل حتى أن الشعارات والأمثال لم تسلم منه فكلنا نعرف جيدًا أن منافس الأمس صديق اليوم ولكن في تلك الحالة نُكس الشعار وعلى بدلًا منه شعار آخر فعندما تهين ريال مدريد أساطيرها فيجب عليها أن تتحمل توابع ذلك دون كلل أو ملل.

"صديق الأمس منافس اليوم" تلك هي المقولة التي استغلها كريستيانو رونالدو جيدًا لتدمير ريال مدريد فكانت البداية في محاولاته لإقناع لاعبي الميرنجي في اللحاق به إلى فريقه الجديد يوفنتوس الإيطالي، ومحاولاته في تخريب صفقات الفريق الجديدة مستغلًا علاقاته القوية التي تربطه مع هؤلاء اللاعبين.

ولم يكن ذلك كل شيء فالدون هو يعلم جيدًا الهدف الذي يريد الوصول له فقرر أن ينتصر على الظلم الذي تعرض له بتفوقه مع اليوفي وإثبات أنه ما زال قادر على العطاء، فهو الموهبة التي لم تنتهي على الرغم من وصول القطار إلى عامه ال34.

ولكن في تلك المعركة لم ينتصر رونالدو فيها وحده ولكن مع إشارة عقارب الساعة نحو الثانية عشر صباحًا معلنًا عن اليوم الذي ولد فيه الدون، كان الجميع في انحاء العالم حاضرون للأحتفال بمولده كلًا منهم على طريقته الخاصة ولكن كانت المفاجآة أتيه من بلاد الصين.

الذي ذاع فيها أسم نادي يوفنتوس منذ رحيل رونالدو إليها فأصبح له نسبة مشاهدة عالية تمكنت من خطف الأضواء من ريال مدريد وكأنها تحاربها بالمقاطعة من أجل عيون كريستيانو رونالدو.

فالمرض لا يستطيع إيقافه عن بداية مسيرته الكروية حتى يتمكن قطار العمر من إيقافه وحتى نبرهن على ذلك عندما بلغ رونالدو الخامسة عشر من عمره تم تشخيص حالته بأنه لديه تسارع في نبضات القلب، وبعدها خضع لعملية جراحية ناجحة، وبعد أشهر قليلة نجح في العودة من جديد ليحفر أسمه في عالم كرة القدم بحروف من نور تضاء كلما لمس الكرة.