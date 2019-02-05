شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يتقدم علس انبي في الشوط الاول والان مع التفاصيل
يواجه اليوم نادى الاهلي المصري بقياده لاسيرتى نظيره نادي انبي في اطار الجولة ١٣ المؤجله من مسابقه الدوري المصري الممتاز.
بدأ الشوط الاول برتم هادئ و هجوم من الاهلي علي استحياء حتى الدقيقه ٣٠ .
و بعد ذلك شن الاهلي العديد من الهجمات الخطره و استطاع بالفعل ايمن اشرف احراز الهدف الاول للاهلي في الدقيقه ٣٧ .
وحاول فريق انبي العوده للقاء لكن دون جدوى لينتهى الشوط الاول بتقدم للاهلي بهدف نظيف .
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