شكرا لقرائتكم خبر عن بيريز يسعى لتطبيق تجربة ليفربول بخطوتين والان مع التفاصيل

يسعي فلرنتيو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، لتجديد دماء فريقه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، لبناء فريق جديد ينافس على البطولات.

ويفكر بيريز في عدة ملفات لتحقيق تجربة جيدة مع الفريق كتجربة ليفربول الإنجليزي، ومن ضمن هذه الملفات:

1- التعاقد مدير فني جديد خلفًا لسولاري

استقر بيريز على بعض اسماء المدربين بعد رحيل سولاري عقب نهاية الموسم الجاري.

وذكر موقع الدون بالون، أن بيريز يدرس التعاقد مع مدرب جديد على الرغم من المردود الجيد الذي يقدمه سولاري مع الفريق بالفترة الأخيرة.

وأضاف الموقع، أن رئيس الريال رصد الثنائي يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي ويواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني للتعاقد مع أحدهما في الفترة المقبلة.

أكد الموقع على أمر التعاقد مع يورجن كلوب سيكون معقد للغاية في ظل العروض الجيدة التي يقدمها مع ليفربول بجانب تمسك الإدارة بخدماته.

لذلك سيكون التركيز الأكبر من بيريز هو التعاقد مع يواخيم لوف بعدما ارتبط أكثر من مرة بتدريب الفريق، كما أن الاتحاد الألماني قد يفتح أمامه أبواب الرحيل بعد الفشل السابق في المونديال ودوري الأمم الأوروبية.

2- التعاقد مع أحد ثلاثي الرعب في ليفربول

وأكد الموقع أن بيريز، يفمر في ضم واحدًا من ثلاثي الرعب في ليفربول، ماني وصلاح وفرمينيو، أحد أبرز الخيارات بالنسبة لمدريد في الصيف.

ولن يقتصر الأمر على الثلاثي الهجومي فقط، بل يفكر بيريز أيضًا في خطف العملاق فان دايك الذي يقدم موسمًا رائعًا مع الريدز، وأيضًا يسعى للتفاوض حول جلب الظهير الأيسر روبرتسون، لخلافة البرازيلي مارسيلو الذي اقترب من الرحيل إلى يوفنتوس.