مباشر الشوط الثاني.. الأهلي 1 - 0 إنبي .. أيمن أشرف يتقدم

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:

زوار المصراوي الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لأحداث مباراة الأهلي وإنبي، في لقاء مؤجل من الجولة الـ 13 بالدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة، بينما يحتل فريق إنبي المركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة.

ويدخل الأهلي بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع : محمد هاني – سعد الدين سمير – أيمن أشرف – علي معلول.

خط الوسط :عمرو السولية – كريم وليد "نيدفيد" – ناصر ماهر – حسين الشحات - جيرالدو دا كوستا.

خط الهجوم : جونيور أجاي.‎

وفي الدقيقة 6، كاد يسجل فريق إنبي الهدف الأول، بعد تسديدة قوية من أحمد شكري، لكن محمد الشناوي تصدى لها ببراعة.

ورد الأهلي على هجمة إنبي، لينفذ علي معلول ركلة حرة مباشرة على مرمى الفريق البرتولي، ليتصدى لها الحارس ويبعدها عن مرماه.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء مع حلول الدقيقة 27 في وجه محمد أشرف روقة ، لاعب إنبي، بعد تدخله بعنف ضد لاعب الأهلي ناصر ماهر.

وترجم الأهلي سيطرته منذ بداية المباراة لهدف أول في الدقيقة 37، عن طريق المدافع أيمن أشرف مستغلا دربكة دفاعية داخل منطقة جزاء إنبي.

وفي الدقيقة 45 أهدر محمد هاني فرصة سهلة لتسجيل الهدف الثاني للأهلي، بعدما وصلته تمريرة من جيرالدو داخل منطقة جزاء إنبي سددها أعلى العارضة.

وقبل صافرة نهاية الشوط الأول، أرسل حين الشحات كرة عرضية ليحولها كريم وليد لخارج المرمى.

وفي الدقيقة 54 مرر جيرالدو عرضية رائعة أمام أجايي، ليترجمها اللاعب النيجيري لهدف في شباك فريق إنبي.

وحاول عمر السولية استخدام سلاح التصويب من خارج منطقة الجزاء، ليسدد كرة في الدقيقة 68 لكنها تسكن يد حارس إنبي.

وفي الدقيقة 70، أجرى لاسارتي أول تبديل للأهلي بخروج عمرو السولية ودخل حسام عاشور بدلا منه في وسط الملعب.

وبعد ثواني من دخوله، أهدر صلاح محسن والذي حل بديلا لأجايي، فرصة سهلة في الدقيقة 76، بعدما تلقى كرة داخل منطقة جزاء إنبي ليسددها بشكل غريب أعلى العارضة.