محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
عاد فريق بتروجيت، لسكة الانتصارات، بعدما تخطى عقبة وادي دجلة بنتيجة هدف دون ررد، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 21 بالدوري.
وسجل أحمد عبد الرسول هدف المباراة الوحيد لفريق بتروجيت، وذلك مع حلول الدقيقة 59 من زمن المباراة.
وتمكن المدرب محمد عودة، العائد لتدريب الفريق البترولي، من تحقيق أول فوز في مهمته الجديدة كمدير فني لبتروجيت.
وبتلك النتيجة رفع بتروجيت رصيده إلى 18 نقطة وظل في المركز الأخير بجدول الدوري، بينما تجمد رصيد وادي دجلة عند 20 نقطة بالمركز السابع عشر.
كانت هذه تفاصيل خبر عودة ينعش أمال بتروجيت في الهروب من قاع الدوري بالفوز على وادي دجلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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