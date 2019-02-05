توخل يطمئن الجماهير على نيمار

أكد المدرب الألماني لباريس سان جيرمان، بطل ومتصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم، توماس توخل، اليوم الثلاثاء، أن نجم الفريق البرازيلي نيمار بات “أفضل بكثير” بعد بداية علاجه من الإصابة التي تعرض لها في مشط القدم والتي ستبعده عن الملاعب حتى أبريل (نيسان) المقبل.

وتابع المدرب الألماني عشية مواجهة فريقه نادي مع فيلفرانش سور سون من الدرجة الثالثة في الدور ثمن النهائي لكأس فرنسا: “لا يشعر بألم، الأمور أفضل بكثير بعد السفر إلى إسبانيا”، حيث بدأ نيمار علاجه نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي.

وأردف قائلاً: “لا يشعر بكثير من الألم، وهذا أمر مهم جداً، إنه ضروري من أجل أن يستعيد ثقته وأن يسير على قدميه”.

وشوهد نيمار الذي يحتفل الثلاثاء بعيد ميلاده السابع والعشرين، على عكازين في الحفل الذي أقيم أمس الإثنين، وانضم إليه رفاقه ومدربه وعدد من المدعوين.

وشرح توخل ما يمر به نيمار الذي سيبتعد عن الملاعب لعشرة أسابيع، قائلاً: “كان عيد ميلاده، ولكن من ناحية أخرى هو حزين جداً لأنه لا يمكنه أن يلعب معنا، يوم أمس (الإثنين) كان واجبنا أن نكون معه وأن نظهر له أننا معه وأننا ندعمه، الأمر مهم بالنسبة له”.

وكان نيمار تعرض لإصابة في مشط القدم خلال مباراة فريقه ضد ستراسبورغ، وهي الإصابة ذاتها التي أجبرته على الخضوع لعملية جراحية الموسم الماضي وغيابه عن الملاعب لثلاثة أشهر.

وسيغيب لاعب برشلونة السابق الذي وافق على الخضوع لعلاج لا يستدعي أي جراحة، عن مباراتي الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكان الفريق الباريسي مني الأحد بأول خسارة له هذا الموسم في الدوري أمام ليون (1-2).