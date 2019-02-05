مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام إنبي ورمضان صبحي على دكة البدلاء

أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه إنبي على ستاد بتروسبورت، في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي :- حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع : محمد هاني – سعد الدين سمير – أيمن أشرف – علي معلول خط الوسط : عمرو السولية – كريم وليد “نيدفيد” – ناصر ماهر – حسين الشحات – جيرالدو دا كوستا. خط الهجوم : جونيور أجاي. بينما جاءت دكة البدلاء كالتالي.. رمضان صبحي وصلاح محسن وباسم علي وحسام عاشور وشريف إكرامي ومحمود وحيد وأحمد حمودي.

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