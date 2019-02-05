فرجاني ساسي لاعب شهر يناير بنادي الزمالك

أعلنت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن اختيار التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، للفوز بجائزة لاعب شهر يناير. وتألق فرجاني، خلال مباريات الزمالك الأخيرة، وأحرز ثنائية مرتين، الأولى في مباراة بيراميدز التي انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف مقابل ثلاثة، والثانية بشباك مصر للمقاصة في المباراة التي انتهت بفوز المارد الأبيض بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري.

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