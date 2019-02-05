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شاهد.. جونيور أجاي يمنح الاهلي الهدف الثاني أمام انبي

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جونيور أجاي
كتب - عادل أبو الفضل:

تمكن الأهلي من مضاعفة تقدمه أمام إنبي بهدف ثاني، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب بتروسبورت، ضمن

مؤجلات الجولة الثالثة عشر من الدوري الممتاز.

جاء الهدف بعد تمريرة من حسين

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الشحات لتصل إلى جيرالدو في منطقة الجزاء، ليضعها عرضية أرضية إلى النيجيري جونيور أجاي ليودعها في المرمى مباشرة معلناً عن ثاني الأهداف في الدقيقة 54.

شاهد الهدف:

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