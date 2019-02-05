شاهد.. جونيور أجاي يمنح الاهلي الهدف الثاني أمام انبي

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جونيور أجايكتب - عادل أبو الفضل:
تمكن الأهلي من مضاعفة تقدمه أمام إنبي بهدف ثاني، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب بتروسبورت، ضمنمؤجلات الجولة الثالثة عشر من الدوري الممتاز.
جاء الهدف بعد تمريرة من حسين
شاهد الهدف:
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