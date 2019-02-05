النصر يكتسح الغابة 8/0 في دوري القطاعات

كتب- عبدالرحمن أبوهاشم كتسح فريق النصر مواليد 97 لكرة القدم بقيادة مصطفي يوسف فريق الغابه بثمانية اهداف دون رد في الجولة الرابعة من دوري القطاعات القطاعات أحرز الأهداف مصطفى عماره هدفين محمود عامر ثلاثة أهداف عمرو علاء هدف حلاوه هدف واحمد مدحت هدف وتصدر النصر قمة المجموعه والعلامه الكامله برصيد 12 نقطه. ويخوض النصر المباراة المقبلة في الجولة الثالثة امام مدينة مصر الاسبوع بعد القادم حيث ان النصر باي في الحولة الثانية.

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