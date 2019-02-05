شاهد.. الاهلي يضرب انبي بهدف ايمن اشرف في الشوط الاول

تقدم فريق الاهلي على انبي بهدف نظيف في الشوط الاول من اللقاء المقام حاليا بستاد بتروسبورت ضمن مؤجلات الجولة الثالثة عشرللدوري الممتاز.
احرز الهدف المدافع المتقدم ايمن اشرف في الدقيقة 38.
الشوط الاول
بادر انبي بالهجوم على الاهلي ويسدد احمد شكري قوية في يد الحارس محمد الشناوي
شكلت الهجمة الوحيدة الخطيرة لشكري جرس انذار للأهلي الذى ضغط بقوة على انبي واجبره على التراجع للخلف بقوة وباتهناك طوفان احمر في اتجاه الحارس المسكين عمرو حسام.
ارتد لاعبو انبي للخلف مع تمريرات بينية وطوليه من جانب حسين الشحات وناصر ماهر وجيرالدو بسرعته وانطلاقاته التي اربكت الدفاع البترولي
تصدى الحارس عمرو حسام لأكثر من كرة خاصة عرضيات التونسي على معلول ومحمد هاني ومن العمق اجاي وكريم نيدفيد والسولية.
انعدمت اى محاولة هجومية لإنبي رغياب التمويل من الوسط خاصة محمد اشرف ومحمود توبا والتنزاني يحي شيتا الذى حاول ولم يجد معاونة لإثبات الذات.
هدف احمر
في الدقيقة 38 ومن ركنية ولخبطة دفاعية بسبب خروج في البداية خاطئ من الحارس عمرو حسام تصل في النهاية لايمن اشرف يضع بسهولة داخل المرمى مسجلا هدف التقدم.
زاد الضغط الاحمر بعد هدف الاهلي ويسدد ناصر ماهر بجوار القائم واخرى عرضية من محمد هاني الى خارج الملعب تليها عرضية من حسين الشحات على رأس كريم نيدفيد فوق العارضة.
شاهد الهدف:
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