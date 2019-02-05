ليفربول تزف نبأ سعيد لجماهيرها

كتب: محمد معتز صلاح الدين

زف نادي ليفربول الإنجليزي نبأً سعيدًا لجماهير الريدز بعد تسجيل أوكسيد تشامبرلين في قائمته في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا وعليه سيكون متاح للمشاركة من المباراة القادمة أمام بايرن ميونيخ الألماني.

وأقترب تشامبرلين من العودة إلى الملاعب، بعد عودته للتدريبات الجماعية و التعافى بشكل كبير من الإصابة التي قد عانى منها العام الماضي، أمام مانشستر سيتي فى ذهاب نصف نهائي دورى أبطال أوروبا،

وكان تشامبرلين قد تعرض لإصابة خطيرة فى أربطة الركبة.

وكان ليفربول قد تعاقد مع تشامبرلين خلال الانتقالات الصيفية الماضية من فريق أرسنال، مقابل 35 مليون إسترليني، ووقع على عقد لمدة 5 سنوات، وخاض اللاعب قبل الإصابة 42 مباراة وسجل 5 أهداف.