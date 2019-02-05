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أيمن اشرف يحرز أول أهداف الأهلي امام انبي

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ايمن اشرف
كتب - عادل أبو الفضل:

تمكن النادي الاهلي من التقدم بالهدف الأول امام إنبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليًا على ملعب بتروسبورت، المؤجل من

الجولة الثالثة عشرة للدوري الممتاز.

جاء الهدف في الدقيقة 37 عن طريق أيمن أشرف

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بعد متابعته لكرة فشل لاعبي إنبي، في إبعادها من داخل منطقة الجزاء، وسط إعتراضات من لاعبي الفريق البترولي مطالبين بإحتساب خطأ على جونيور أجاي لاعب الاهلي.

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