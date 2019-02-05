أيمن اشرف يحرز أول أهداف الأهلي امام انبي

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ايمن اشرفكتب - عادل أبو الفضل:
تمكن النادي الاهلي من التقدم بالهدف الأول امام إنبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليًا على ملعب بتروسبورت، المؤجل منالجولة الثالثة عشرة للدوري الممتاز.
جاء الهدف في الدقيقة 37 عن طريق أيمن أشرف
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