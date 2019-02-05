أزمة في ملعب بتروسبورت مع وليد سليمان

وليد سليمان لاعب الأهلي (أرشيفية) كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال نشبت أزمة على بوابات ملعب بتروسبورت بعد منع الثلاثي وليد سليمان ورامي ربيعة ومصطفى شوبير حارس المرمى لاعبي الأهلي من دخول الملعب لمؤازرة الفريق في لقاء إنبي المؤجل لاعبي الأهلي من دخول الملعب لمؤازرة الفريق في لقاء إنبي المؤجلمن الجولة الثالثة عشر للدوري. ورفض الأمن لأكثر من نصف ساعة دخول اللاعبين الثلاثة إلى ملعب بتروسبورت لولا تدخل مسئولي الأهلي الذي أنهوا المشكلة.

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