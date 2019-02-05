رياضة | 3 مفاجآت في قائمة برشلونة بدوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 مفاجآت في قائمة برشلونة بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" القوائم الرسمية للأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا والتي تستعد لخوض مواجهات دور الـ16 بالبطولة.

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، أن قائمة برشلونة شهدت استبعاد ثلاثة لاعبين وهم منير الحدادي الذي رحل إلى إشبيلية ودينيس سواريز المنتقل للإعارة لصفوف أرسنال الإنجليزي، بجانب خروج المصاب رافينيا.

واضافت الصحيفة، أن فالفيردي المكدير الفني للفريق قرر ضم الثلاثي الجديد، المهاجم برينس بواتينج والمدافع موريلو بالإضافة للسنغالي الشاب موسي واغي.

ويستعد برشلونة لمواجهة فريق ليون الفرنسي في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، ويأمل فالفيردي المدير الفني للفريق تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب قبل خوض لقاء العودة.