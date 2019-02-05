رياضة | قبل الكلاسيكو.. أرقام مُخيبة لـ"فالفيردي" اللاعب والمدرب أمام ريال مدريد !

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل الكلاسيكو.. أرقام مُخيبة لـ"فالفيردي" اللاعب والمدرب أمام ريال مدريد ! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مواجهة نارية تتسم دائمًا بالقوة والإثارة والندية ستجمع بين قطبي الكرة الاسبانية ريال مدريد ومضيفه برشلونة علي أرضية ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكتالوني في تمام العاشرة مساء الأربعاء الموافق 6 فبراير الجاري، وذلك في لقاء "كلاسيكو الأرض"، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك اسبانيا.

ريال مدريد تأهل للدور نصف النهائي لبطولة كأس اسبانيا بعدما تغلب على فريق جيرونا بنتيجة 7-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما صعد برشلونة لهذا الدور، بعد تخطي عقبة أشبيلية في الدور ربع النهائي بنتيجة 6-3 في مجموع المباراتين.

وتعتبر هذه المواجهة السادسة بين فريقي برشلونة وريال مدريد في نصف نهائي كأس اسبانيا، حيث سبق وتقابل الفريقين في هذا الدور 5 مرات أعوام، 1916، 1943، 1954، 1993، 2013، بواقع (12 مباراة)، فاز الريال في 6 مباريات، مقابل 3 إنتصارات للفريق الكتالوني، والتعادل كان حاضرًا في 3 مباريات.

ويقود برشلونة خلال لقاء "الكلاسيكو"، مهاجمه السابق إرنستو فالفيردي المدير الفني الحالي للفريق، والذي يمتلك أرقامًا مُخيبة في تاريخ مواجهاته كـ"لاعب" و "مدرب" ضد فريق ريال مدريد في مختلف البطولات.

- أرقام فالفيردي كـ"لاعب" ضد ريال مدريد:

تقابل "فالفيردي" كلاعب ضد ريال مدريد في 12 مباراة بالدوري الاسباني مع أندية (اسبانيول "5 مباريات" – اتليتك بلباو "7 مباريات")، فاز مدرب برشلونة في مباراتين وتعادل في مثلهما، وخسر 8 مباريات وسجل هدفًا وحيدًا، ولم يتقابل "فالفيردي" مع الريال بقميص الفريق الكتالوني خلال مشواره بالملاعب.

- أرقام فالفيردي كـ"مدرب" ضد ريال مدريد:

واجه إرنستو فالفيردي كـ"مدرب"، فريق ريال مدريد خلال 25 مباراة رسمية مع 5 أندية هم: (أتليتك بلباو "12 مباراة" – برشلونة "5 مباريات" - إسبانيول "4 مباريات" – فياريال "مباراة وحيدة" – فالنسيا "3 مباريات")، فاز المدرب الاسباني في 7 مباريات، وخسر 15 مباراة، والتعادل كان حاضرًا في 3 مباريات.

سجل لاعبو فالفيردي (34 هدفًا) في شباك فريق ريال مدريد، بينما استقبلت شباك الأندية التي دربها 51 هدفًا.

ويخيم التعادل على سجل مواجهات "فالفيردي" مع برشلونة ضد ريال مدريد، حيث خاض "الكلاسيكو" 5 مرات، فاز كل فريق مباراتين، وحسم التعادل نتيجة مباراة واحدة بينهما، وسجل البارسا 11 هدفًا، مقابل 8 أهداف للفريق الملكي.

واجه "فالفيردي" كمدرب، فريق ريال مدريد مرتين فقط في كأس ملك اسبانيا، وذلك خلال قيادته لفريق فالنسيا موسم 2012-2013، وخسر فريقه لقاء الذهاب بنتيجة 2-0، بينما حسم التعادل لقاء الإياب بنتيجة 1-1.