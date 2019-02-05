رياضة | نجم مانشستر يونايتد: لن أقارن بين مورينيو وسولشاير

أوضح أندير هيريرا، نجم وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنه لن يقوم بمقارنات بين المدرب الحالي أولي جونار سولشاير، والسابق جوزيه مورينيو.

وقال هيريرا في تصريحات صحفية: "حتى حينما احاول بألا اقوم بالمقارنات، بعض الصحفيين يحاولون جعلي أبدو كذلك. لذا انا سأقوم بالحديث عما يحدث الآن، مفهوم؟".

وأضاف: "اعتقد بأن بول بوجبا يبدو أكثر حرية بسبب أني ونيمانيا ماتيتش،، وقلوب الدفاع اكثر جاهزية. راشفورد يبدو أكثر حرية، جيسي كذلك، سانشيز ايضًا، ماتا كذلك يتحرك في كل مكان".

وواصل: "نحن سعيدون به [سولشاير]، الجميع يشعر بالحرية، نحن فريق متضاغط الخطوط وسريع في الارتداد. اعتقد بأننا نلعب بحرية كبيرة، واولي يتحدث حول ذلك يومياً، هذا كل ما أستطيع قوله الآن".

واختتم: "لقد اعطاني [سولشاير] الكثير من الثقة، ويعلم بأنني أستطيع مساعدة الفريق مع وبدون كرة، وأن نحاول استعادتها بأسرع وقت ممكن. أعتقد بأنه يعرف بأني استطيع عمل ذلك ومساعدة اللاعبين للتحرر. انا اشعر بشكل جيد، لست وحدي، بل الجميع".