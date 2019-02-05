رياضة | موعد مشاهدة مباراة برشلونة ضد الريال في كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة والبث المباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مشاهدة مباراة برشلونة ضد الريال في كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة والبث المباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون عشاق كرة القدم العالمية، على موعد جديد مع مواجهة كلاسيكة الأرض، بين برشلونة وريال مدريد، وتأتي تلك المباراة في إطار لقاء ذهاب دور نصف نهائي مسابقة كأس ملك أسبانيا، غدًا الأربعاء والموافق 6 فبراير2019.

ويستضيف ملعب كامب نو مباراة برشلونة مع ريال مدريد وذلك غدً الأربعاء في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مدينة القاهرة و11:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وصعد فريق برشلونة لدور نصف نهائي كأس الملك بعد تخطي إشبيلية بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 6-3 حيث خسر البارسا في المباراة الأولى بثنائية نظيفة وفاز 6-1 في المباراة الثانية.

فيما تأهل فريق ريال مدريد للدور نصف النهائي بعد الفوز على جيرونا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 7-3 حيثُ انتهى الإياب 3-1.

وستنقل مباراة كلاسيكو الأرض بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس الملك مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 HD بالإضافة إلى قناة TVE La 1 Madrid.

ويُذكر فأن مباراة إياب دور نصف النهائي بين فريق ريال مدريد وبرشلونة على ملعب السانتياجو برنابيو يوم 27 فبراير وذلك في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس الملك عبر البث المباشر والحي على موقع الخليج 365 الرياضي.