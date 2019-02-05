رياضة | عاجل.. تصريحات فالفيردي عن ميسي تُرعب جماهير برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تصريحات فالفيردي عن ميسي تُرعب جماهير برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشعر جماهير نادي برشلونة بالقلق، بعد التصريحات التي أدلي بها أرنستو فالفيردي، المدير الفني للفريق الكتالوني عن ليونيل ميسي، قبيل مواجهة ريال مدريد غدًا، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة :" إذا كان ميسي جاهزًا فهو سيشارك أمام ريال مدريد، وإذا لم يكن كذلك فهو لن يلعب أبدًا".

وأضاف مدرب البلوجرانا :" لا أريد المخاطرة بأي لاعب مصاب، فالفريق لديه مباريات مهمة قادمة سواء في الكأس أو الدوري أو دوري أبطال أوروبا".

وتشير تصريحات فالفيردي، بأن ميسي بنسبة كبيرة لن يشارك أمام الفريق الملكي في المباراة التي ستجمع الفريقين غدًا الأربعاء، على ملعب كامب نو معقل الفريق الكتالوني.