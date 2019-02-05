رياضة | عاجل.. الأهلي يسجل الهدف الأول أمام إنبي (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يسجل الهدف الأول أمام إنبي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل أيمن أشرف لاعب النادي الأهلي، الهدف الأول لفريقه أمام إنبي، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم.

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