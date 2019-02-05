رياضة | انفراجة في أزمة "ألبا" مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انفراجة في أزمة "ألبا" مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية عن تطورات جديدة في عملية تمديد عقد جوردي ألبا مع برشلونة خلال الفترة الحالية.
واشارت الصحيفة، إلى أن وكيل أعمال جوردي البا فيسنتي فوريس اجتمع مع النادي في الأسبوع الماضي وتم التوصل لاتفاق شبه رسمي بين الطرفين.
واضافت الصحيفة، أنه تم التوصل لاتفاق حول مدة العقد الجديد الذي سيمتد حتى عام 2024 مع زيادة راتب اللاعب السنوي ولكنه حتي الآن لم يتحدد الراتب الجديد
وتابعت الصحيفة، أن ألبا اقترب للغاية من الاستمرار في الكامب نو بعدما بذلت الإدارة مجهود كبير للحفاظ عليه كونه واحد من العناصر الأساسية
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