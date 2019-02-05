رياضة | محمد عودة يُنهي سلسلة هزائم بتروجت ويقوده لأول انتصار منذ 71 يومًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد عودة يُنهي سلسلة هزائم بتروجت ويقوده لأول انتصار منذ 71 يومًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق بتروجت فوزًا ثمينًا على نظيره فريق وادي دجلة في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي (2018-2019).

وجاء هدف المباراة الوحيد عبر اللاعب أحمد عبد الرسول لاعب بتروجيت في الدقيقة 59 من زمن اللقاء.

ولم يحقق بتروجيت أي إنتصار في بطولة الدوري المصري منذ شهرين تقريبًا، وتحديدًا منذ فوزه على سموحة بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما يوم 26 نوفمبر الماضي ضمن منافسات الجولة السادسة عشر للدوري الممتاز.

ولعب بتروجيت 6 مباريات بعد تغلبه على سموحة في نوفمبر الماضي، خسر 5 مباريات، أمام كل من (الزمالك والمقاولون والإسماعيلي والأهلي والمصري)، قبل أن يُنهي صيامه عن الإنتصارات بتحقيق الفوز على وادي دجلة بهدف دون رد في مباراة اليوم.

وتعتبر مباراة بتروجيت اليوم ضد وادي دجلة هي الأول لـ"محمد عودة" المدير الفني الجديد للفريق البترولي، والذي تولي قيادة الفريق منذ أيام قليلة خلفًا لـ مؤمن سليمان مدرب الفريق السابق والذي رحل مؤخرًا بسبب سوء النتائج.

ويحتل فريق بتروجيت المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة.