رياضة | سر فشل مفاوضات برشلونة مع دي ليخت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر فشل مفاوضات برشلونة مع دي ليخت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير صحفية إسبانية عن سر تأخر تعاقد برشلونة مع دي ليخت مدافع فريق أياكس أمستردام الهولندي في الفترة الماضية.

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، أن رايولا وكيل أعمال دي ليخت هو المتسبب الأول في تأخر الصفقة خلال الفترة الماضية بسبب طلبه الحصول على عمولة كبيرة.

واضافت الصحيفة، أن رايولا وكيل أعمال اللاعب الهولندي طلب من برشلونة 10 مليون يورو قبل أسابيع كعمولة مقابل نقل دي ليخت إلى الكامب نو.

وكان برشلونة قد دخل في مفاوضات مع أياكس للتعاقد مع المدافع دي ليخت لضمه في الصيف المقبل بعدما نجحت الإدارة في التعاقد مع زميله دي يونج منذ أيام.