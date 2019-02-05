رياضة | يوفنتوس يصارع باريس سان جيرمان على بديل بوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يصارع باريس سان جيرمان على بديل بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية فرنسية بأن باريس سان جيرمان أبدى اهتمامه بتانجاي ندومبيلي نجم وسط ليون الفرنسي لدعم صفوفه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة لتعويض الفشل الكبير في الانتقالات الشتوية الأخيرة التي لم يوقع النادي خلالها سوى مع الأرجنتيني لياندرو باريديس من زينيت الروسي.

وكانت الأيام القليلة الماضية شهدت اهتماما كبيرا من جانب باريس سان جيرمان بالتعاقد مع اثنين من لاعبي الوسط ودخل PSG في مفاوضات مع عدد من اللاعبين أبرزهم السنغالي إدريسا جايي نجم إيفرتون ألان لوريرو نجم نابولي وباريديس الذي انضم له بالفعل.

وأكد موقع ميركاتو 365 الفرنسي بأن PSG يهتم باللاعب ذو ال22 عاما والذي ينتهي تعاقده في يونيو 2023.

وأشار الموقع الفرنسي إلى أن PSG لن يكون وحيدا في المفاوضات مع ليون، حيث تهتم أندية إنجليزية كثيرة بندومبيلي، بينما يعد أكبر المنافسين له يوفنتوس الذي يعتبر نجم ليون البديل الأنسب لبول بوجبا في ظل صعوبة التفاوض حاليا مع اللاعب الفرنسي لإعادته إلى تورينو بعد استقرار أموره مع الشياطين الحمر.

وأفاد الموقع الفرنسي بأن المنافسة المحلية بين ليون وباريس سان جيرمان ربما تدفع مسؤولي النادي للاستغناء عن اللاعب لأحد الأندية خارج فرنسا حتى لا يمنح منافسة هدية قيمة.