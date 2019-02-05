رياضة | هل يفعلها بايرن ميونيخ ويحسم صفقته الكبري مقابل 100 مليون يورو؟

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أفادت تقارير صحفية ألمانية أنه بعد ميركاتو شتوي مخيب لبايرن ميونخ فشل خلاله في ضم كالوم هودسون أودوي من تشيلسي وأدريان رابيو من باريس ولوكاس هيرنانديز من أتليتيكو مدريد، اكتفى فقط البافاري بالاتفاق على ضم بينجامين بافارد صيفاً.

وكشفت صحيفة سبورت بيلد الألمانية بأن البايرن بدأ في اللجوء لخيارات بديلة حال فشل التعاقد مع لوكاس هيرنانديز بشكل نهائي في الصيف، حيث برز إسم المدافع الفرنسي الشاب للايبزيج دايوت أوباميكانو للانضمام إلى بايرن ميونخ وتجديد دماء خط دفاعه.

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن اوباميانكو تم عرضه على بايرن قبل أن ينضم إلى لايبزيج لكن المدير التكتيكي للنادي وقتها مايكل ريتشكه رفض العرض.

يذكر أن أوباميكانو خاض مع لايبزيج 73 مباراة خلال الموسمين الماضيين وأظهر قدرات رائعة في المواجهات الثنائية بالإضافة إلى سرعته الكبيرة وهي أشياء افتقر إليها بايرن ميونخ خلال هزيمته السبت الماضي أمام باير ليفركوزن.

وينتهي عقد أوباميكانو مع لايبزيج في عام 2021 ويتضمن شرطاً جزائياً يصل إلى 100 مليون يورو مما سيجعله أغلى مدافع في العالم لو خرج من لايبزيج عن طريق كسر عقده.