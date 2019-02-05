رياضة | فالفيردي يحدد الشرط الوحيد لمشاركة ميسي في الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يحدد الشرط الوحيد لمشاركة ميسي في الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني خلال مؤتمر صحفي قبل مواجهة ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو غدًا الأربعاء في ذهاب الدور نصف النهائي بكأس ملك إسبانيا.

وقال فالفيردي في تصريحاته التي نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: ‏بعد التدريبات القادمة سنقرر إشراك ميسي غداً أو إبقائه خارج القائمة.

‏وأضاف: نعم لم أشاهد ميسي اليوم ، سنرى ما الذي سيحدث في التدريبات بعد قليل.

‏وتابع: لا ارى بأن هناك فريق اقرب للتأهل بيننا ، في كرة القدم من الصعب حسم المباريات قبل صافرة النهاية.

‏وواصل: ريال مدريد فريق كبير ولديه الخبرة الكافية لهذه المواجهات.

‏وأردف: إن كان ميسي جاهزاً فسيشارك ليدعم الفريق اكثر وإن غاب فسنقاتل لتعويضه ، سندخل بنفس المنهجية من أجل الفوز أو الفوز.

‏وأوضح: اللعب في نصف نهائي كأس إسبانيا هو أمر هام ولكن ان تكون مباراة كلاسيكو ضد ريال مدريد فهي محفزة اكثر للانتصار.

‏وأكد : لن نخاطر بميسي في حال عدم جاهزيته فلن يشارك.

‏وعن المرشح لحسم الكلاسيكو ، قال فالفيردي: المواجهة متساوية، لدى كلا الفريقين لاعبين جيدين، لن يكون هناك فريق مرشح للفوز إذا شارك ميسي أو لا ، من الصعب توقع النتيجة.

‏وعن شكوى سانتياجو سولاري مدرب ريال مدريد بشأن جدول المباريات؟ ، عقب فالفيردي: الكل يعاني ، لأننا ننافس على كل البطولات.

‏واستطرد: نحن ننتظر أفضل نسخة من مدريد ضدنا في الكامب نو ، سنكون جاهزين لهم.

‏وأشار: دائما ما يكون جدول المباريات مزدحم في هذه الفترة، إنها فترة حاسمة من الموسم لهذا فنحن نحاول إدارتها بشكل جيد.

‏وبشأن ديمبيلي وميسي ، قال فالفيردي: بكل صراحة الأهم من كلام الأطباء بشأن إمكانية مشاركتهما .. هو حديث نفس اللاعب عن قدرته على المشاركة.

وأتم فالفيردي حديثه قائلا: لو قام الاطباء بإعطاء اللاعبين الضوء الاخضر للمشاركة ، واللاعب أوضح عدم قدرته على ذلك فبالتأكيد لن ينضم للقائمة.