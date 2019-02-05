رياضة | سولاري يوجه رسالة نارية إلى برشلونة بشأن ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولاري يوجه رسالة نارية إلى برشلونة بشأن ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مدرب ريال مدريد ، سانتياغو سولاري، إنه يفضل خوض "الكلاسيكو" في حضور مواطنه الأرجنتيني ونجم برشلونة، ليونيل ميسي، الذي لايزال يتعافى من مشكلات عضلية تعرض لها خلال مباراته الأخيرة أمام فالنسيا، وذلك عشية مواجهة الفريقين في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب كامب نو.

وصرح سولاري في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة، وذلك عقب تدريب الفريق "الملكي" في مدينته الرياضية قبل السفر إلى العاصمة الكاتالونية: "في كرة القدم من الأفضل دائماً أن يشارك اللاعبون الأفضل في كل المباريات".

واستبعد المدرب غياب ميسي عن المباراة نتيجة التورم الذي يعاني منه في العضلة الضامة.

وسبق لسولاري أن أبدى إعجابه بـ"البرغوث" حينما كان ينشر مقالات له بصحيفة "الباييس" المحلية وقبل توليه مسؤولية فرق الناشئين بالنادي الملكي.

وذكر في إحداها "إنه هداف يتخطى حدود التصنيف، هداف بنفس طريقة العواصف أو البرق، ففي كل مرة يستلم فيها ميسي الكرة تهتز الأرض، ويصمت الجميع ويخفض المدربون رؤوسهم أسفل أكتافهم ويضعون أيديهم في جيوبهم، مثل شخص رأى للتو برقاً وليس لديه أي خيار آخر سوى انتظار ما سيحدث، الهواء يرتعد لثوان، ثم يُسمع بعدها الهدف".

كما تحدث سولاري وقتها عن المنافسة بين ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف ريال مدريد السابق والذي رحل الصيف الماضي إلى يوفنتوس الإيطالي.

وكتب: "كريستيانو هو أفضل لاعب في العالم لأن ميسي يلعب رياضة أخرى، لقد جعل مما هو مدهش أمراً عادياً طوال آخر 4 أو 5 سنوات، شيء لا يتوقف، ما قام به فعلياً أمر لا يتعلق بإنسان".

وستعد هذه المواجهة الأولى بين سولاري وميسي.