رياضة | ديمبلي "ليون" خطر على برشلونة في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديمبلي "ليون" خطر على برشلونة في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن الفرنسي موسى ديمبيلي نجم ليون الفرنسي بدأ عام 2019 بأفضل شكل ممكن مما يعتبر دفعة قوية للفريق الفرنسي قبل مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

وتحدثت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن الفترة الرائعة التي يعيشها ديمبيلي، حيث سجل أربعة أهداف في المباريات الخمسة الأخيرة أمام تولوز وسانت إيتيان وباريس سان جيرمان فضلاً عن تسببه في ركلة الجزاء التي سجلها نبيل فقير ومنحت ليون الفوز أمام العملاق الباريسي ليشكل قوة هجومية ضاربة لفريق الرون في صراعه الشرس مع ليل على وصافة الدوري الفرنسي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ديمبيلي عانى من انتقادات كثيرة في الفترة الأخيرة قبل صحوته في المباريات القليلة الماضية، حيث وصل إلى عشرة أهداف هذا الموسم بالتساوي مع نبيل فقير ليكونا أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في ليون هذا الموسم.

وأفادت موندو ديبورتيفو بأن تير شتيجن تمكن من إيقاف ديمبيلي عندما تصدى لركلة جزاء سددها اللاعب الفرنسي في مباراة بين برشلونة وفريق ديمبيلي السابق سيلتيك في دوري أبطال أوروبا قبل موسمين.

يذكر أن ليون يستضيف برشلونة في ال19 من فبراير الحالي في مباراة ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.