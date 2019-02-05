رياضة | قبل الكلاسيكو.. ماذا قدم سانتياجو سولاري كـ"لاعب" في مواجهات ريال مدريد ضد برشلونة؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل الكلاسيكو.. ماذا قدم سانتياجو سولاري كـ"لاعب" في مواجهات ريال مدريد ضد برشلونة؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على غريمه برشلونة في تمام العاشرة مساء الأربعاء الموافق 6 فبراير الجاري، على ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكتالوني، وذلك ضمن ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس إسبانيا.

وحسم ريال مدريد تأهله للدور نصف النهائي لبطولة كأس اسبانيا بعدما تغلب على فريق جيرونا بنتيجة 7-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما صعد برشلونة لهذا الدور، بعدما تخطي عقبة فريق أشبيلية في الدور ربع النهائي بنتيجة 6-3 في مجموع المباراتين.

ويقود فريق ريال مدريد فنيًا المدرب الأرجنتيني "سانتياجو سولاري" والذي يخوض أول لقاء "كلاسيكو" ضد فريق برشلونة، منذ توليه قيادة الفريق الملكي في نوفمبر الماضي، خلفًا للفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق السابق.

بينما التقي "سولاري" مع برشلونة كـ "لاعب" في 11 مباراة مع 3 أندية (ريال مدريد "8 مباريات" – أتليتكو مدريد "مباراتين" – أطلنطي المكسيكي "مباراة وحيدة")، فاز مدرب الريال الحالي في 3 مباريات وتعادل في مثلها، بينما خسر 5 مباريات ضد الفريق الملكي.

ونجح "سولاري" في تسجيل هدفًا وحيدًا في شباك برشلونة وذلك خلال مباراة الكلاسيكو بالدور الثاني للدوري الاسباني موسم 2003 – 2004 والتي انتهت بخسارة الفريق الملكي 2-1.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير سجل مواجهات سانتياجو سولاري كـ"لاعب" ضد برشلونة:-

موسم 1998-1999:

أتليتكو مدريد 1 – 2 برشلونة (الدوري الأسباني)

أتليتكو مدريد 0 – 3 برشلونة (الدوري الأسباني)

موسم 2001-2002:

ريال مدريد 2 – 0 برشلونة (دوري أبطال أوروبا)

ريال مدريد 1 -1 برشلونة (دوري أبطال أوروبا)

ريال مدريد 1 -1 برشلونة (الدوري الأسباني)

موسم 2002 – 2003:

ريال مدريد 0 – 0 برشلونة (الدوري الأسباني)

موسم 2003- 2004:

ريال مدريد 2 – 1 برشلونة (الدوري الاسباني)

ريال مدريد 1 – 2 برشلونة (الدوري الاسباني)

موسم 2004-2005:

ريال مدريد 0 – 3 برشلونة (الدوري الاسباني)

ريال مدريد 4 – 2 برشلونة (الدوري الاسباني)

موسم 2009-2010:

أطلنطي المكسيكي 1 - 3 برشلونة (كأس العالم للأندية)