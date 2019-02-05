رياضة | بتروجت يعبر دجلة بهدف نظيف بالدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بتروجت يعبر دجلة بهدف نظيف بالدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي بتروجيت في تحقيق الفوز أمام فريق وادي دجلة، بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري.

وسجل أحمد عبد الرسول هدف المباراة الوحيد لفريق بتروجيت في الدقيقة 59 من الشوط الثاني، حيث لم تشهد المباراة فرص خطيرة للفريقين، وانحصرت الكرة في وسط الملعب.

ورفع نادي بتروجيت رصيده إلى 18 نقطة في المركز الأخير بجدول الدوري المصري الممتاز، بينما توقف رصيد وادي دجلة عند 20 نقطة في المركز السابع عشر.

وتعد هذة هي المباراة الأولى لفريق بتروجيت تحت قيادة مدربه محمد عودة، بعد رحيل مؤمن سليمان عن تدريب الفريق في الجولة الماضية.