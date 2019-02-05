رياضة | رسميا.. الفيصلي الأردني يستعير مهاجم الإنتاج الحربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. الفيصلي الأردني يستعير مهاجم الإنتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم نادي الفيصلي الأردني اليوم الثلاثاء، تعاقده رسميًا مع اللاعب المصري محمد ماجد "أونش" مهاجم الإنتاج الحربي، على سبيل الإعارة حتي نهاية الموسم الكروي الحالي.

ونشر النادي الأردني عبر حسابه الرسمي علي موقع "تويتر" صورة لـ"أونش" بعد إنتقاله للفيصلي، وكتب عليها:" تم التوقيع مع المهاجم المصري محمد أونش .. أهلًا وسهلًا بك في بيت الزعامة".

ووقع محمد ماجد أونش علي عقد إنتقاله للفيصلي الأردني اليوم الثلاثاء في مقر النادي، وبحضور المدير الفني التونسي طارق جرايا، ومدير الفريق تامر العدوان، وذلك بعد خضوع اللاعب لفترة إختبار مع الفريق خلال الأيام الماضية.

ويحتل الفيصلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الأردني برصيد 22 نقطة.