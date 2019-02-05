رياضة | مانشستر سيتي يسعى لخطف صدارة البريميرليج أمام ايفرتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يسعى لخطف صدارة البريميرليج أمام ايفرتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه نادي مانشستر سيتي منافسه فريق ايفرتون، يوم الأربعاء المقبل على ملعب الجوديسون بارك، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعادل فريق ليفربول ضد نادي ويست هام يونايتد، بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب لندن.

واصبح الفارق بين مانشستر سيتي وليفربول ثلاث نقاط فقط، حيث يسعى أبناء بيب جوارديولا الفوز أمام ايفرتون، من أجل اعتلاء صدارة البريميرليج.

ويحتل نادي ليفربول المحترف في صفوفه محمد صلاح صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 62 نقطة، بينما يحل فريق مانشستر سيتي في الوصافة برصيد 59 نقطة.